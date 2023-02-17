Слуцкий призвал признать США государством-спонсором терроризма

Возможное нападение на Крым грозит самыми жесткими последствиями, заявил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд о том, что Украина якобы имеет право атаковать полуостров.
«Что на самом деле может означать сказанное? Первое: Вашингтон, управляющий киевскими марионетками, полностью снимает «табу» с крымского направления. Второе: США признают, по сути, свою прямую вовлеченность в российско-украинский конфликт, подтверждая командную роль в противостоянии России «до последнего украинца». Третье: Вашингтон провоцирует перевод вооруженного конфликта в самую горячую фазу, неизбежно с огромным количеством жертв и масштабных разрушений», — написал Слуцкий.
Как указал депутат Госдумы, Нуланд вместе с президентом США Джо Байденом, его украинским коллегой Владимиром Зеленский и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем стоит усвоить, что Крым останется российским. Он также напомнил, что атака на полуостров является нападением на Россию.
«Атака на полуостров — нападение на Россию со всеми вытекающими — самыми жесткими — последствиями. А США давно пора признать государством-спонсором терроризма и потребовать от них репарации за разрушенную Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, да и Украину тоже. Именно на Нуланд с ее «печеньками» лежит прямая ответственность за поддержку кровавого переворота в Киеве в 2014 году, положившего начало всем последующим событиям», — подчеркнул Слуцкий.
Ранее сообщалось, что в посольстве России в Вашингтоне назвали слова Нуланд о Крыме свидетельством воинственного настроя США.