Слуцкий призвал признать США государством-спонсором терроризма

«Атака на полуостров — нападение на Россию со всеми вытекающими — самыми жесткими — последствиями. А США давно пора признать государством-спонсором терроризма и потребовать от них репарации за разрушенную Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, да и Украину тоже. Именно на Нуланд с ее «печеньками» лежит прямая ответственность за поддержку кровавого переворота в Киеве в 2014 году, положившего начало всем последующим событиям», — подчеркнул Слуцкий.