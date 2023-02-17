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1 час назад

Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Конституционного суда Валерия Зорькина высшей наградой РФ - орденом Андрея Первозванного. Об этом пишет РИА Новости.

Путин наградил главу КС Зорькина орденом Андрея Первозванного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда РФ Зорькина Валерия Дмитриевича», - говорится в указе президента.

Ранее Путин принял участие в ежегодном совещании судей. кроме того, в День Конституции президент провел встречу с Зорькиным. Глава Конституционного суда рассказал об итогах работы за прошедший год.

По его словам, больше всего обращений за этот период было по социальным вопросам, а также связанных с защитой прав по уголовным и административным делам. Он передал главе государства книгу со всеми постановления суда за прошедший год.

Политика,Валерий Зорькин,Владимир Путин,Конституционный суд,
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