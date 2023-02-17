Путин наградил главу КС Зорькина орденом Андрея Первозванного

Ранее Путин принял участие в ежегодном совещании судей. кроме того, в День Конституции президент провел встречу с Зорькиным. Глава Конституционного суда рассказал об итогах работы за прошедший год.

По его словам, больше всего обращений за этот период было по социальным вопросам, а также связанных с защитой прав по уголовным и административным делам. Он передал главе государства книгу со всеми постановления суда за прошедший год.