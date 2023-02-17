В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
10 минут назад

Москва обвинила США в подрыве армяно-азербайджанского урегулирования

News.ru

Если кто подорвал усилия по армяно-азербайджанскому урегулированию, то это сами западные страны во главе с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на «на свалку истории».

Москва обвинила США в подрыве армяно-азербайджанского урегулирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен «на свалку истории» после того, как американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом в феврале 2022 года прекратили взаимодействие с российской коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказание содействия Баку и Еревану в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей, — заявила Захарова.

По ее словам, в Москве не видят, чтобы посредничество Вашингтона было наполнено реальными шагами и имело какую-то добавленную стоимость.

Ранее секретарь Совбеза республики Армен Григорян заявил, что власти Армении пригласили в страну гражданскую миссию Евросоюза по той причине, что существующие гарантии безопасности не работают. Как сообщалось до этого, главной задачей миссии является содействие сокращению инцидентов в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений.

Политика,Армен Григорян,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий