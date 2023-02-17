Москва обвинила США в подрыве армяно-азербайджанского урегулирования

Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен «на свалку истории» после того, как американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом в феврале 2022 года прекратили взаимодействие с российской коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказание содействия Баку и Еревану в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей, — заявила Захарова.