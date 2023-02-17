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14 минут назад

Захарова заявила о стремлении Зеленского довести Украину до самоубийства

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия властей Украины в отношении Украинской православной церкви, назвав это гонениями и посчитав, что тем самым президент Владимир Зеленский «доведет страну до самоубийства». Слова Захаровой приводит РИА Новости.

Захарова заявила о стремлении Зеленского довести Украину до самоубийства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она указала на рассматриваемые Верховной Радой законопроекты о возможном ограничении деятельности УПЦ, отчуждении ее собственности и смены названия, а также о полном запрете церкви.

По мнению пресс-секретаря МИД РФ, эти проекты нарушают конституцию страны, а «антицерковная кампания вызывает недовольство в разных слоях украинского общества».

«Это, конечно, доведение до самоубийства», — заявила она.

В январе кабинет министров Украины внес в Верховную Раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви в том случае, если власти страны решат, что она связана с Россией.

Кроме того, Зеленский ужесточил санкции в отношении десяти представителей УПЦ и Русской православной церкви.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Верховная Рада,Правительство Украины,РПЦ,
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