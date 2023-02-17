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В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею организовать встречу Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Минске. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля считает, что в Белом доме скорее всего не заинтересуются предложением белорусского лидера Александра Лукашенко.

В Кремле оценили идею позвать Путина и Байдена в Минск
© ТАСС

Напомним, что в четверг, 16 февраля, Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом, возможно, вместе с Путиным.

«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин же всегда готов к диалогу с Лукашенко. Песков напомнил, что сегодня в президентской резиденции в Ново-Огарево состоится встреча двух лидеров. Ранее он отмечал, что глав двух государств ждет «обстоятельная беседа», лишь часть которой будет открытой.

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