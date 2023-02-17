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43 минуты назад

В Кремле ответили на вопрос о добровольных взносах бизнеса в бюджет

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идея добровольного взноса в бюджет на нужды страны прорабатывается правительством и бизнесом, передает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о добровольных взносах бизнеса в бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный взнос будет производиться на добровольной основе, однако бизнесу стоит понимать потребности страны и текущую ситуацию.

«Это дорога в двустороннем движении», - подчеркнул Песков.

Кроме того, он отметил, что многие страны практикуют данную меру. Представитель Кремля также сообщил о необходимости «чуть-чуть подождать» с ее принятием в России, поскольку сейчас пока проговариваются все нюансы.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о согласовании между ведомством и юрлицами сборов со сверхдоходов за 2021-2022 годы. Он подчеркнул, что эти выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей.

Силуанов обратил внимание на то, что в стране подготовят специальные поправки в налоговое законодательство. Как уточнил он, сборы пойдут «с части прироста финансового результата за последние годы». Глава Минфина подчеркнул, что речи об участии в данном проекте малого бизнеса и нефтегазового сектора не идет.

Политика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Минфин России,
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