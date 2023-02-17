В Кремле ответили на вопрос о добровольных взносах бизнеса в бюджет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идея добровольного взноса в бюджет на нужды страны прорабатывается правительством и бизнесом, передает ТАСС.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный взнос будет производиться на добровольной основе, однако бизнесу стоит понимать потребности страны и текущую ситуацию.

«Это дорога в двустороннем движении», - подчеркнул Песков.

Кроме того, он отметил, что многие страны практикуют данную меру. Представитель Кремля также сообщил о необходимости «чуть-чуть подождать» с ее принятием в России, поскольку сейчас пока проговариваются все нюансы.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о согласовании между ведомством и юрлицами сборов со сверхдоходов за 2021-2022 годы. Он подчеркнул, что эти выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей.