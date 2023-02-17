Косачев указал Нуланд на ответственность в случае превращения Украины во второй Афганистан

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявившая о законном праве украинской армии наносить удары по Крыму, первой "попадет под раздачу", если Украина превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Нервную активность "феи Евромайдана" объяснить как раз легко: если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то искать крайних далеко не придется - под раздачу первой попадет именно она", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вопросы о том, кто именно втянул США в этот конфликт с ядерной державой, "все чаще публикуются на страницах американских СМИ".
"Похоже, токсичные "печеньки" Нуланд начинают возвращаться к их источнику, и сам "пекарь" начинает явно нервничать, стараясь максимально повышать ставки. Личные интересы Нуланд теперь откровенно противоречат американским, но ей, похоже, терять уже нечего", - предположил Косачев.
Парламентарий констатировал, что уже давно не скрывается тот факт, что американские военные и разведка занимаются наведением на цели украинских атак.
"Но теперь в роли наводчика выступает уже один из ведущих политиков США, которая теоретически должна заниматься дипломатией. Впрочем, что такое "дипломатия" от Нуланд, мы прекрасно знаем: она же заявила, что США хотят видеть "стратегическое поражение" России, для чего США, мол, и будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - напомнил заместитель председателя Совфеда.
Нуланд, выступая в четверг в вашингтонском Фонде Карнеги, заявила, что США считают военные объекты, расположенные в Крыму, законными целями для ударов со стороны Украины. По ее словам, Украина наносит по ним удары, а США поддерживают это.
"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован", - утверждала она.
По словам Нуланд, "это часть обеспечения прочного сдерживания [России]".