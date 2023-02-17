Косачев указал Нуланд на ответственность в случае превращения Украины во второй Афганистан

"Но теперь в роли наводчика выступает уже один из ведущих политиков США, которая теоретически должна заниматься дипломатией. Впрочем, что такое "дипломатия" от Нуланд, мы прекрасно знаем: она же заявила, что США хотят видеть "стратегическое поражение" России, для чего США, мол, и будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - напомнил заместитель председателя Совфеда.