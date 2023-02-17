Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

17 февраля у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества, а также вопросы «военного и политического характера». Лукашенко подчеркнул, что один из важнейших пунктов тематики — исполнение правительствами РФ и Белоруссии поставленных им экономических задач, в частности «по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению»