Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
17 февраля у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества, а также вопросы «военного и политического характера». Лукашенко подчеркнул, что один из важнейших пунктов тематики — исполнение правительствами РФ и Белоруссии поставленных им экономических задач, в частности «по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению»
Днем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Лукашенко и Путина в Москве.
В Кремле заявили, что на встрече лидеры рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.