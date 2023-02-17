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1 час назад

Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

17 февраля у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества, а также вопросы «военного и политического характера». Лукашенко подчеркнул, что один из важнейших пунктов тематики — исполнение правительствами РФ и Белоруссии поставленных им экономических задач, в частности «по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению»

Днем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Лукашенко и Путина в Москве.

В Кремле анонсировали «обстоятельную беседу» Путина и Лукашенко

В Кремле заявили, что на встрече лидеры рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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