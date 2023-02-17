В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
16 минут назад

В России отреагировали на попытку беспилотников ВСУ атаковать Севастополь

Lenta.ru

Сбитые над Севастополем беспилотники — это прямое подтверждение того, что киевскую власть провоцируют из Вашингтона, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на попытку атаки города беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В России отреагировали на попытку беспилотников ВСУ атаковать Севастополь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17 февраля стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Он также отметил, что повреждений ТЭС обнаружено не было.

«Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд настойчиво повторяет, что у Киева есть полное право атаковать цели в Крыму. Это типичная провокация в расчете на эскалацию не только в Крыму, но и на Украине в целом. Кстати говоря, с такой позицией не согласны очень многие европейские страны-члены НАТО. Это явное забегание вперед американских политиков, стремящихся расширить конфликт», — заявил Карасин.

Ранее Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

16 февраля Севастополь также атаковали беспилотники ВСУ. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что над Черным морем были сбиты 2 БПЛА.

Политика,Григорий Карасин,Виктория Нуланд,Михаил Развожаев,Комитет Совета Федерации по международным делам,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий