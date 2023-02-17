Захарова дала совет Нуланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд обратить внимание на палестинскую проблему.
Таким образом дипломат прокомментировала в пятницу в своем Telegram-канале обещание Нуланд дать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию, если тот сможет "увести президента РФ Владимира Путина с Украины".
"Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично?" - написала официальный представитель МИД РФ.
"Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет", - добавила Захарова.