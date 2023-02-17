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8 минут назад

МИД: Россия открыта к сотрудничеству с Аргентиной по делу о въезде беременных россиянок

RT на русском

Российская сторона открыта к сотрудничеству с Аргентиной по вопросу преступлений, связанных с делом о въезде в страну беременных россиянок, сообщает МИД России.

МИД высказался о ситуации с беременными россиянками в Аргентине
Фото: UnsplashUnsplash

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на данный момент аргентинские власти расследуют деятельность ряда агентств, которые специализируются на «консультациях по иммиграции».

МИД уточняет, что данная тема является внутренним делом Аргентины.

Застрявшим в аэропорту Аргентины беременным россиянкам разрешили въехать

«При этом отмечаем, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнёрами», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины не пустили на территорию страны шесть беременных россиянок из-за ложной цели визита.

Политика,Общество,МВД России,МИД России,
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