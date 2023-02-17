МИД высказался о ситуации с беременными россиянками в Аргентине

Российская сторона открыта к сотрудничеству с Аргентиной по вопросу преступлений, связанных с делом о въезде в страну беременных россиянок, сообщает МИД России.

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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на данный момент аргентинские власти расследуют деятельность ряда агентств, которые специализируются на «консультациях по иммиграции».

МИД уточняет, что данная тема является внутренним делом Аргентины.

«При этом отмечаем, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнёрами», — цитирует РИА Новости сообщение.