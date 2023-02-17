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14 минут назад

В посольстве России ответили на заявление Нуланд о Крыме

Lenta.ru

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко ответил на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке ударов Киева по целям в Крыму. Он назвал ее заявление подтверждением прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве России ответили на заявление Нуланд о Крыме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский дипломат заметил, что «натравливание» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым сопоставимо с подталкиванием к «атаке на Москву или Владивосток». По его словам, позиция Вашингтона демонстрирует «неприкрытое проявление воинственного настроя» США по отношению к России.

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Гиренко выразил надежду на то, что международное сообщество обратит внимание на «главного зачинщика и разжигателя противостояния на Украине».

Заявление Нуланд

17 февраля Виктория Нуланд на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины.

По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

План Киева

По данным источников Times, в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает сценарий использования британских ракет большой дальности для ударов по Крыму. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, сколько именно ракет Великобритания может отправить Украине.

О том, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб Украине, 8 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

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При этом он подчеркнул, что украинские войска могут бить по целям на территории России с помощью оружия, произведенного в республике.

Ответ Москвы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на подобные угрозы заявлял, что Россия в случае ударов Киева по ее территориям готова применять все виды оружия.

Также Медведев пригрозил Украине возмездием вместо переговоров в случае ударов по Крыму. «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — предупредил он.

Политика,Игорь Гиренко,Алексей Данилов,Виктория Нуланд,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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