В посольстве России ответили на заявление Нуланд о Крыме

Российский дипломат заметил, что «натравливание» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым сопоставимо с подталкиванием к «атаке на Москву или Владивосток». По его словам, позиция Вашингтона демонстрирует «неприкрытое проявление воинственного настроя» США по отношению к России.

Видео дня

Гиренко выразил надежду на то, что международное сообщество обратит внимание на «главного зачинщика и разжигателя противостояния на Украине».

Заявление Нуланд

17 февраля Виктория Нуланд на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины.

По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

План Киева

По данным источников Times, в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает сценарий использования британских ракет большой дальности для ударов по Крыму. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, сколько именно ракет Великобритания может отправить Украине.

О том, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб Украине, 8 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

При этом он подчеркнул, что украинские войска могут бить по целям на территории России с помощью оружия, произведенного в республике.

Ответ Москвы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на подобные угрозы заявлял, что Россия в случае ударов Киева по ее территориям готова применять все виды оружия.