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18 минут назад

В России определили приоритетные направления технологического суверенитета

Елена Прошина

В России определили приоритетные направления технологического суверенитета страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.

В России определили приоритетные направления технологического суверенитета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ разработали в Минэкономразвития. В тексте говорится, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации российской экономики.

Согласно документу, приоритетные направления делятся на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики.

К первой относится продукция медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности. Также речь идет об автомобилестроении, железнодорожном, нефтегазовом, сельскохозяйственном и специализированном машиностроении.

Во вторую группу попали проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.

Таким образом, Минэкономразвития при участии Банка России и ВЭБа разработало классификацию [таксономию] проектов по импортозамещению и технологическому суверенитету. Они смогут рассчитывать на кредиты с особыми условиями. Речь идет о сумме в 5–10 трлн рублей, в том числе 1–2 трлн рублей в первый год после запуска механизма. Всего в списках упоминается продукция 13 отраслей и проекты модернизации портов и железных дорог для расширения экспорта.

Политика,Банк России,ВЭБ,Минэкономразвития,
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