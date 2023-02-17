В России определили приоритетные направления технологического суверенитета страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.

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Документ разработали в Минэкономразвития. В тексте говорится, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации российской экономики.

Согласно документу, приоритетные направления делятся на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики.

К первой относится продукция медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности. Также речь идет об автомобилестроении, железнодорожном, нефтегазовом, сельскохозяйственном и специализированном машиностроении.

Во вторую группу попали проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.