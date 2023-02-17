В России определили приоритетные направления технологического суверенитета страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.
Документ разработали в Минэкономразвития. В тексте говорится, что Минэкономразвития необходимо обеспечить образование межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации российской экономики.
Согласно документу, приоритетные направления делятся на две группы: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики.
К первой относится продукция медицинской, фармацевтической и химической промышленности, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, судостроения, электронной и электротехнической промышленности, энергетической и авиационной промышленности. Также речь идет об автомобилестроении, железнодорожном, нефтегазовом, сельскохозяйственном и специализированном машиностроении.
Во вторую группу попали проекты инфраструктуры и оказания услуг, например, строительство железных дорог и услуги по переоборудованию и восстановлению судов.
Таким образом, Минэкономразвития при участии Банка России и ВЭБа разработало классификацию [таксономию] проектов по импортозамещению и технологическому суверенитету. Они смогут рассчитывать на кредиты с особыми условиями. Речь идет о сумме в 5–10 трлн рублей, в том числе 1–2 трлн рублей в первый год после запуска механизма. Всего в списках упоминается продукция 13 отраслей и проекты модернизации портов и железных дорог для расширения экспорта.