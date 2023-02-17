В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
9 минут назад

Теракт на «Северных потоках» не останется без последствий, заявил Рябков

Елена Прошина

Российские власти будут работать над тем, чтобы теракт на трубопроводах «Северные потоки» не остался для Соединенных Штатов без последствий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Теракт на «Северных потоках» не останется без последствий, заявил Рябков
Фото: ТАССТАСС

По его словам, нет сомнений в том, что ответственность за подрывы лежит на Вашингтоне. Будет продолжена работа над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для американских властей. Дипломат отметил, что вне зависимости от того, появилась бы публикация публициста Сеймура Херша насчет российских газопроводов или нет, Москва придерживалась бы мнения об ответственности за теракты США.

Замглавы внешнеполитического ведомства сообщил, что РФ не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг взрывов «Северных потоков». При этом реакция Москвы будет зависеть от того, «что будет дальше происходить», в том числе — признания ответственности за случившееся и установление правды через международное расследование.

Кроме того, Рябков заявил, что «шутить» темой применения ядерного оружия неприемлемо. Происходящее «в публичном пространстве» он назвал «печальным аспектом». Дипломат напомнил, что Россия была и остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны.

Политика,Сеймур Херш,Сергей Рябков,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий