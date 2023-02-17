Теракт на «Северных потоках» не останется без последствий, заявил Рябков

Российские власти будут работать над тем, чтобы теракт на трубопроводах «Северные потоки» не остался для Соединенных Штатов без последствий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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По его словам, нет сомнений в том, что ответственность за подрывы лежит на Вашингтоне. Будет продолжена работа над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для американских властей. Дипломат отметил, что вне зависимости от того, появилась бы публикация публициста Сеймура Херша насчет российских газопроводов или нет, Москва придерживалась бы мнения об ответственности за теракты США.

Замглавы внешнеполитического ведомства сообщил, что РФ не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг взрывов «Северных потоков». При этом реакция Москвы будет зависеть от того, «что будет дальше происходить», в том числе — признания ответственности за случившееся и установление правды через международное расследование.