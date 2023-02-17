В Госдуме назвали сроки замены иностранных слов на русские аналоги

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская навала сроки замены иностранных слов на российские аналоги в рамкам соответствующего законопроекта. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Депутат назвала нововведение нормой отложенного действия и отметила, что заменять слова на аналоги нужно будет не ранее 2025 года, когда появятся нормативные словари и справочники.

«Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год», — подчеркнула парламентарий. По словам Ямпольской, выпуск соответствующей литературы будет контролировать правительство.

Ранее Ямпольская предложила запретить иностранные названия в жилищной сфере. «Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные "клабы", "хаусы", "филды", "хиллы", "форесты", "вилладжи", "стейты"», — возмутилась она.