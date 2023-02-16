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В ООН заявили, что призывы к исключению РФ из организации не способствуют поиску мира

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что призывы к исключению Россию из организации не способствуют поиску мира. Его слова передает ТАСС.

В ООН отреагировали на призывы исключить Россию из организации
© Газета.Ru

«В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран [из ООН] способствует долгосрочному поиску мира», — сказал Дюжаррик.

Ранее издание «Европейская правда» сообщало, что депутаты Верховной рады направили обращение к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе с призывом отчитаться о работе по треку попытки исключения России из ООН.

25 ноября в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект постановления с призывом признать Россию «государством — спонсором терроризма» и исключить ее из ООН.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что призывы властей Украины исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных наций не имеют никакого отношения к международному праву и реальности.

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