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6 минут назад

Лавров выразил готовность помогать ОДКБ

Газета.Ru

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе деловой встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым выразил готовность РФ оказывать поддержку его деятельности на текущей должности. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил готовность помогать ОДКБ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Министр выразил готовность российской стороны оказывать Тасмагамбетову всемерную поддержку в его деятельности", - сказано в сообщении.

Как указали в пресс-службе, стороны обсудили деятельность ОДКБ, включая подготовку предстоящих в 2023 году под шефством Белоруссии заседаний уставных органов организации.

Помимо того, Лавров встретился с главами исполнительных структур СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства.

"В ходе беседы были рассмотрены перспективы налаживания более тесных связей между ними в целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной интеграции", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров говорил о разработке изменений в миротворческую правовую базу ОДКБ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЕАЭС,
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