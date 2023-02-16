Лавров выразил готовность помогать ОДКБ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе деловой встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым выразил готовность РФ оказывать поддержку его деятельности на текущей должности. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"Министр выразил готовность российской стороны оказывать Тасмагамбетову всемерную поддержку в его деятельности", - сказано в сообщении.
Как указали в пресс-службе, стороны обсудили деятельность ОДКБ, включая подготовку предстоящих в 2023 году под шефством Белоруссии заседаний уставных органов организации.
Помимо того, Лавров встретился с главами исполнительных структур СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства.
"В ходе беседы были рассмотрены перспективы налаживания более тесных связей между ними в целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной интеграции", - говорится в сообщении.
Ранее Лавров говорил о разработке изменений в миротворческую правовую базу ОДКБ.