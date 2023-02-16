Лавров выразил готовность помогать ОДКБ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе деловой встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым выразил готовность РФ оказывать поддержку его деятельности на текущей должности. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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"Министр выразил готовность российской стороны оказывать Тасмагамбетову всемерную поддержку в его деятельности", - сказано в сообщении.

Как указали в пресс-службе, стороны обсудили деятельность ОДКБ, включая подготовку предстоящих в 2023 году под шефством Белоруссии заседаний уставных органов организации.

Помимо того, Лавров встретился с главами исполнительных структур СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства.

"В ходе беседы были рассмотрены перспективы налаживания более тесных связей между ними в целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной интеграции", - говорится в сообщении.