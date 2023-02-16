Косачев назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО

— Когда заходит разговор о том, как реагировать на очевидную претензию, амбицию этой группы государств на управление миром, иногда высказывается точка зрения, что пора бы в каком-то из других регионов земного шара точно так же собраться, консолидироваться и создать некий «антиевропейский союз» в качестве балансира или «антиНАТО», — сказал политик.