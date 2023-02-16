В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Косачев назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО

Вечерняя Москва

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нет смысла создавать отдельный «антиевропейский союз» в качестве ответной реакции на «претензии» западных государств «на управление миром».

Косачев назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

— Когда заходит разговор о том, как реагировать на очевидную претензию, амбицию этой группы государств на управление миром, иногда высказывается точка зрения, что пора бы в каком-то из других регионов земного шара точно так же собраться, консолидироваться и создать некий «антиевропейский союз» в качестве балансира или «антиНАТО», — сказал политик.

Он также добавил, что Евразия могла бы быть в качестве региона, где можно реализовать данную инициативу. Однако сенатор признался, что не разделяет подобную точку зрения.

Косачев не считает, что основной задачей евразийского проекта является «противопоставление нас всех кому бы то ни было», передает РИА Новости.

Он отметил, что если страны Евразии пойдут по пути создания каких-то структур с жесткой единой идеологией, то появится вероятность повторения печального опыта холодной войны и «межблокового противостояния».

До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что новая концепция внешней политики России заключается в ликвидации западной монополии в вопросе определения рамок международной жизни.

Политика,Константин Косачев,Сергей Лавров,НАТО,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий