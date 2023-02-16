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40 минут назад

Завод анонсировал выпуск зеленых велосипедов «Кама» в честь Захаровой

Илья Родин

Пермский завод «Форвард» анонсировал выпуск велосипедов «Кама» зеленого цвета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Завод выпустит зеленые велосипеды «Кама» в честь Захаровой
Фото: МИД РФМИД РФ

Отмечается, что ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова поделилась в своем Telegram-канале воспоминаниями о детстве.

Дипломат рассказала, что в их семье была зеленая «Кама» с яркими наклейками на низкой раме. Зимой она хранилась на балконе, летом ее возили с собой на машине.

В «Форварде» уточнили, что на этот сезон было запланировано 3000 велосипедов этой марки, позже был сделан дозаказ еще на 6 тыс. единиц.

Фабрика намеревалась выпускать синие, красные, белые велосипеды, после публикации Захаровой было принято решение также выпускать зеленые, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что завод планирует начать производство советских «Уралов», а также электровелосипедов, предназначенных для курьерских служб.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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