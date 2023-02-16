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1 час назад

Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексеем Нечаевым, на которой парламентарий представил российскому лидеру инициативу по созданию новой промышленной политики. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Нечаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе встречи Нечаев представил президенту предложения партии по выстраиванию независимой экономики на основе протекционизма в отношении национальных производственных компаний. По его словам, российский лидер одобрил идею, призывая реализовывать ее при этом «очень аккуратно», не навредив экономике.

Также парламентарий рассказал президенту о реализации образовательной программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле» в 62 регионах России. За время существования в ней приняли участие более 85 тысяч студентов и школьников.

Российский лидер, рассказал Нечаев по итогам встречи, одобрил расширение программы еще на 10 регионов России, в том числе на новые территории.

Ранее президент России заявил, что восстановление объектов социальной сферы в новых регионах страны уже идет, несмотря на все имеющиеся сложности. Он рассказал, что там построены новые поликлиники, амбулатории и районные больницы.

Политика,Алексей Нечаев,Владимир Путин,Госдума,
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