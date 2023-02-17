Премьер Молдавии Речан заявил о начале работы по денонсации ряда соглашений в СНГ

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны начало работать над денонсацией некоторых соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. Об этом сообщает "Moldova 1". "Мы начали работу по денонсации некоторых соглашений, подписанных по линии СНГ. Она будет вестись по отдельным соглашениям с каждой страной — участницей Содружества", — сказал он. Ранее Речан заявил, что некоторые соглашения в рамках СНГ необходимо денонсировать. По его мнению, Союз независимых государств не функционирует и неэффективен. Он подчеркнул, что стратегическая цель Молдавии — вступление в Евросоюз. Кроме того, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что власти страны могут вернуться к обсуждению возможных санкций против России.