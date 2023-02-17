В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
14 часов назад

Премьер Молдавии Речан заявил о начале работы по денонсации ряда соглашений в СНГ

Газета.Ruиещё 6

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны начало работать над денонсацией некоторых соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. Об этом сообщает "Moldova 1". "Мы начали работу по денонсации некоторых соглашений, подписанных по линии СНГ. Она будет вестись по отдельным соглашениям с каждой страной — участницей Содружества", — сказал он. Ранее Речан заявил, что некоторые соглашения в рамках СНГ необходимо денонсировать. По его мнению, Союз независимых государств не функционирует и неэффективен. Он подчеркнул, что стратегическая цель Молдавии — вступление в Евросоюз. Кроме того, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что власти страны могут вернуться к обсуждению возможных санкций против России.

Премьер Молдавии Речан заявил о начале работы по денонсации ряда соглашений в СНГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Санкции,Дорин Речан,Игорь Гросу,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий