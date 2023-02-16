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8 минут назад

Глава МВД уволил двух сотрудников за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру

ТАСС

Глава МВД России освободил от должности двух сотрудников управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД за необоснованный отказ в предоставлении временного убежища русскоязычному латвийскому блогеру и публицисту Сергею Васильеву, которого преследуют на родине и за рубежом за поддержку населения Донбасса. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД уволил двух сотрудников за отказ в убежище блогеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Татьяны Дмитриевой за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан", - сказала она.

По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев покинул Латвию в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса. Он прибыл в Россию и обратился в столичное УВМ ГУ МВД России с просьбой о предоставлении временного убежища в России.

"Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно и без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении временного убежища. На данный момент оно [решение] аннулировано", - добавила Волк.

Политика,Игорь Дудник,Татьяна Дмитриева,Сергей Васильев,Владимир Колокольцев,Ирина Волк,МВД России,
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