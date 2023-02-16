Глава МВД уволил двух сотрудников за отказ в убежище блогеру

Глава МВД России освободил от должности двух сотрудников управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД за необоснованный отказ в предоставлении временного убежища русскоязычному латвийскому блогеру и публицисту Сергею Васильеву , которого преследуют на родине и за рубежом за поддержку населения Донбасса. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Татьяны Дмитриевой за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан", - сказала она.

По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев покинул Латвию в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса. Он прибыл в Россию и обратился в столичное УВМ ГУ МВД России с просьбой о предоставлении временного убежища в России.