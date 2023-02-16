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21 минуту назад

Россия высылает австрийских дипломатов

Елена Прошина

В качестве ответной меры на объявление персонами нон грата четырёх дипломатов из России в Австрии, Москва также высылает четырех австрийских дипломатов. Об этом сообщает МИД РФ.

Россия высылает четырех дипломатов Австрии
Фото: ТАССТАСС

Ведомство уточняет, что сначала австрийский посол в Москве Вернер Альмхофер был вызван в МИД России, где МИД объявил решительный протест в связи с действиями Австрии. После в министерстве добавили, что четыре дипломата из посольства Австрийской Республики в России также объявлены персонами нон грата в качестве зеркального ответа. Дипломаты должны покинуть страну до конца 23 февраля 2023 года.

Кроме того, в МИД России обратили внимание Альмхофера на трудности с оформлением виз для делегаций из России. Ведомство подчеркнуло, что эта ситуация также не останется без ответа.

Австрия объявила четырех российских дипломатов persona non grata

Ранее МИД Австрии выслал четырёх дипломатов из России за «действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Политика,МИД России,
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