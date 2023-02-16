Россия высылает четырех дипломатов Австрии

В качестве ответной меры на объявление персонами нон грата четырёх дипломатов из России в Австрии, Москва также высылает четырех австрийских дипломатов. Об этом сообщает МИД РФ.

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Ведомство уточняет, что сначала австрийский посол в Москве Вернер Альмхофер был вызван в МИД России, где МИД объявил решительный протест в связи с действиями Австрии. После в министерстве добавили, что четыре дипломата из посольства Австрийской Республики в России также объявлены персонами нон грата в качестве зеркального ответа. Дипломаты должны покинуть страну до конца 23 февраля 2023 года.

Кроме того, в МИД России обратили внимание Альмхофера на трудности с оформлением виз для делегаций из России. Ведомство подчеркнуло, что эта ситуация также не останется без ответа.