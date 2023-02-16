Лукашенко: в Белоруссии готовятся до 15 тысяч российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках договора о региональной группировке войск Союзного государства в республике проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. Об этом сообщает РИА Новости. "Особенность заключается в том, что я постоянно … держу полтора десятка тысяч россиян здесь, я их готовлю… Больше десяти тысяч человек… Перманентно", - сказал Лукашенко. Он также объяснил, зачем ему нужны в постоянном распоряжении российские военные. По его словам, об этом есть договоренность с российским лидером Владимиром Путиным. "Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, - мы договорились с президентом Путиным, - что эта дивизия полностью переходит в мое распоряжение и воюет в совместной группировке Беларуси и России", - отметил Лукашенко. Ранее Лукашенко заверил граждан, что в республике не будет объявлена мобилизация. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 17 февраля в подмосковном Ново-Огарево.