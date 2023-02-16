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55 минут назад

Россия высылает четырех дипломатов Австрии

ТАСС

Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата, им предписано покинуть страну до конца дня 23 февраля. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Россия высылает четырех дипломатов Австрии
Фото: ТАССТАСС

Россия высылает одного из дипломатов посольства Литвы

В министерстве сообщили, что посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер в четверг был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой четырех российских дипломатов.

"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля 2023 года. Послу вручена соответствующая нота", - отмечается в сообщении.

МИД РФ обратил внимание посла Австрии на сложности с выдачей виз для российских делегаций. Ситуация со сложностями в оформлении виз делегациям РФ, направляющимся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, не останется без ответа, заявили в ведомстве.

Политика,МИД России,
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