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1 час назад

Власти Крыма объяснили сообщения о взрыве

Lenta.ruиещё 3

Власти Крыма объяснили сообщения о взрыве в Армянске. По словам советника главы Крыма Сергея Аксенова, Олега Крючкова, в районе этого города на севере полуострова происходит боевое слаживание российских войск. Об этом Крючков написал в своем Telegram-канале.

Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве
Фото: ТАССТАСС

Ранее жители Крыма сообщали в социальных сетях о больном облаке дыма после громкого звука в районе Армянска.

«Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — обратился к крымчанам советник Аксенова.

Сообщения о взрывах появились на фоне атаки ВСУ на Севастополь: 16 февраля стало известно о попытках дронов атаковать этот город. По словам губернатора Михаила Развожаева, системы ПВО сбили два беспилотника над городом и еще несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма.

Политика,Олег Крючков,Михаил Развожаев,Сергей Аксенов,
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