Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве

Власти Крыма объяснили сообщения о взрыве в Армянске. По словам советника главы Крыма Сергея Аксенова, Олега Крючкова, в районе этого города на севере полуострова происходит боевое слаживание российских войск. Об этом Крючков написал в своем Telegram-канале.
Ранее жители Крыма сообщали в социальных сетях о больном облаке дыма после громкого звука в районе Армянска.
«Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — обратился к крымчанам советник Аксенова.
Сообщения о взрывах появились на фоне атаки ВСУ на Севастополь: 16 февраля стало известно о попытках дронов атаковать этот город. По словам губернатора Михаила Развожаева, системы ПВО сбили два беспилотника над городом и еще несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма.