Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве

Власти Крыма объяснили сообщения о взрыве в Армянске. По словам советника главы Крыма Сергея Аксенова, Олега Крючкова, в районе этого города на севере полуострова происходит боевое слаживание российских войск. Об этом Крючков написал в своем Telegram-канале.

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Ранее жители Крыма сообщали в социальных сетях о больном облаке дыма после громкого звука в районе Армянска.

«Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — обратился к крымчанам советник Аксенова.