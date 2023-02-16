Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

Госдума 16 февраля во втором и третьем чтении приняла закон о госязыке, запрещающий чрезмерные иностранные заимствования. Об этом сообщается на сайте Думы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее этот документ внесло в Госдуму правительство.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного», а также «расширяет и конкретизирует сферы», в которых обязательно использование русского.

Также документ вводит обязательную лингвистическую экспертизу законопроектов - лингвисты будут проверять, соответствуют ли документы нормам и правилам русского языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке», - подчеркивается в законопроекте.

Перечень этих иностранных слов будет содержатся в нормативных словарях.