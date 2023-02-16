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28 минут назад

Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

Мария Иванова

Госдума 16 февраля во втором и третьем чтении приняла закон о госязыке, запрещающий чрезмерные иностранные заимствования. Об этом сообщается на сайте Думы.

Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее этот документ внесло в Госдуму правительство.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного», а также «расширяет и конкретизирует сферы», в которых обязательно использование русского.

Также документ вводит обязательную лингвистическую экспертизу законопроектов - лингвисты будут проверять, соответствуют ли документы нормам и правилам русского языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке», - подчеркивается в законопроекте.

Перечень этих иностранных слов будет содержатся в нормативных словарях.

Если законопроект будет окончательно принят, при использовании русского в качестве государственного языка (в законах, переписке с органам власти, в судах, географических названиях, в сфере образования, рекламе, кино, СМИ) нельзя будет употреблять слова и выражения, не соответствующие словарям. На употребление иностранных слов пользователями соцсетей запрет иностранных слов не распространится.

Политика,Госдума,
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