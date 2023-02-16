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20 минут назад

Патрушев: Запад мечтал и мечтает о развале России

RT на русскомиещё 2

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад мечтал и мечтает о развале России.

Патрушев рассказал о мечтах Запада развалить Россию
Фото: ТАССТАСС

Выступая на совещании в Челябинске, он заявил, что многие годы руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнёрских отношений с Россией.

«Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России», — цитирует его РИА Новости.

Как пишет URA.RU, Патрушев заявил, что, в частности, речь идёт о подведении военной инфраструктуры к границам России, несмотря на заверения о нераспространении НАТО на Восток, подписании Минских соглашений при внутренней установке на их невыполнение.

«Начиная с 2014 года готовили Украину к войне с Россией, превращая её в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчинённое интересам НАТО», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.

Политика,Николай Патрушев,Сергей Лавров,НАТО,Совет безопасности РФ,
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