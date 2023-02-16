Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым узнать точный размер ущерба, который был нанесен в результате диверсии США на «Северных потоках», и взыскать эти деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коллеги, давайте возьмем, посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим», - отметил парламентарий.

По его словам, на Западе не принимают во внимание тот факт, что природе был нанесен «огромный ущерб» при подрыве газопроводов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает за проведение объективного и профессионального расследования подрывов, совершенных на «Северных потоках». Он также указывает на необходимость наказать виновников данного инцидента.