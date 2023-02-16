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19 минут назад

Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках»

Лера Букина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым узнать точный размер ущерба, который был нанесен в результате диверсии США на «Северных потоках», и взыскать эти деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коллеги, давайте возьмем, посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим», - отметил парламентарий.

По его словам, на Западе не принимают во внимание тот факт, что природе был нанесен «огромный ущерб» при подрыве газопроводов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает за проведение объективного и профессионального расследования подрывов, совершенных на «Северных потоках». Он также указывает на необходимость наказать виновников данного инцидента.

Китай выступил с призывом по ситуации вокруг "Северных потоков"

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

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