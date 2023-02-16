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43 минуты назад

Путин не будет встречаться с прибывшим в Москву президентом Абхазии

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с прибывшим в Москву президентом Абхазии Асланом Бжания. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин не встретится с прибывшим в Москву президентом Абхазии
Фото: ТАССТАСС

"В графике Путина нет встречи с президентом Абхазии", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. По информации пресс-службы абхазского лидера, сама поездка началась еще 14 февраля. Сообщалось, что в рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации.

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Как отмечает РИА Новости, визит Бжании в Россию может занять от семи до десяти дней. 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным 17 февраля. 14 февраля пресс-секретарь президента России допустил, что встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля.

Политика,Аслан Бжания,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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