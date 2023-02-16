Путин не встретится с прибывшим в Москву президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с прибывшим в Москву президентом Абхазии Асланом Бжания. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"В графике Путина нет встречи с президентом Абхазии", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. По информации пресс-службы абхазского лидера, сама поездка началась еще 14 февраля. Сообщалось, что в рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации.