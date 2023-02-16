В МИД заявили о рисках превращения космоса в военный плацдарм

Риски превращения космоса в военный плацдарм обрели очертания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
По его словам, цели, задачи и исследования, которые осуществлялись в рамках Стратегической оборонной инициативы США по-прежнему сохраняют для Вашингтона свою актуальность.Сейчас Соединенные штаты вместе со своими союзниками предпринимают шаги к размещению оружия в космосе и использования космического пространства для ведения не только оборонительных, но и агрессивных военных действий.
«В результате риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания», — сказал Воронцов.
Напомним, что ранее в МИД РФ уже заявляли, что «квазигражданские» западные спутники, которые используются в военных интересах Киева и угрожающие безопасности России, могу стать законной целью для Вооруженных сил РФ.