Сурков дал ответы «да, да, нет, да» в интервью об СВО

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал интервью о специальной военной операции (СВО) на Украине директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, в котором ответами на вопросы стали четыре слова — «да, да, нет, да». Оно было опубликовано в Telegram-канале Чеснакова.
Вопросы и ответы звучали следующим образом (стиль и пунктуация сохранены):
— Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?— Да.— Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными?— Да— Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?— Нет.— Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?— Да.
Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.
«Да-да-нет-да» — ставший мемом лозунг, который появился во время подготовки всероссийского референдума 1993 года. На референдуме россиянам предстояло ответить на четыре вопроса: доверяете ли вы президенту Борису Ельцину, одобряете ли социально-экономическую политику президента и правительства, нужны ли досрочные президентские выборы и нужны ли досрочные выборы народных депутатов.
Лозунг призывал сторонников Ельцина ответить на них соответственно «Да-да-нет-да». Но итогами референдума стали ответы «Да-да-нет-нет», хотя к методике проведения голосования у многих экспертов возникали вопросы.