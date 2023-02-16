Сурков дал ответы «да, да, нет, да» в интервью об СВО

— Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?— Да.— Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными?— Да— Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?— Нет.— Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?— Да.