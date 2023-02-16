Мезенцев сообщил об обеспечении безопасности Союзного государства

"В текущем году мы начинаем три новые программы. Все они посвящены обеспечению должного уровня обороны и безопасности Союзного государства. Одна из них посвящена поддержке взаимодействия пограничных служб двух наших государств. Две другие будут поддерживать развитие инфраструктуры объединенной группировки войск Союзного государства на территории Республики Беларусь ", - сказал он.

"Так же вам скажу, что помимо расходов, собственно, на поддержание на должном уровне военной инфраструктуры мы видим возможным поддержать предложение министерств культуры и министерств обороны двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости", - указал он.

Как отметил госсекретарь, это будет не просто очень интересный музей, а интерактивный центр, где будет возможно организовывать встречи молодых людей из двух республик, которые будут приезжать из разных регионов, чтобы не только вспомнить о подвиге солдат Великой Отечественной войны и "о ратных подвигах совместной истории", но и о том, в чем состоит для гражданина долг перед Отчизной, и о совместных планах "на день сегодняшний и на день завтрашний".