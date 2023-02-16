Мезенцев сообщил об обеспечении безопасности Союзного государства

Три новые программы обеспечения должного уровня безопасности Союзного государства (СГ) будут запущены в текущем году. Об этом в четверг сообщил журналистам госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"В текущем году мы начинаем три новые программы. Все они посвящены обеспечению должного уровня обороны и безопасности Союзного государства. Одна из них посвящена поддержке взаимодействия пограничных служб двух наших государств. Две другие будут поддерживать развитие инфраструктуры объединенной группировки войск Союзного государства на территории Республики Беларусь", - сказал он.
По словам Мезенцева, на завершенные ранее программы "обоснованно по запросам силовых ведомств" были направлены деньги на совершенствование военной инфраструктуры Союзного государства.
"Так же вам скажу, что помимо расходов, собственно, на поддержание на должном уровне военной инфраструктуры мы видим возможным поддержать предложение министерств культуры и министерств обороны двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости", - указал он.
Как отметил госсекретарь, это будет не просто очень интересный музей, а интерактивный центр, где будет возможно организовывать встречи молодых людей из двух республик, которые будут приезжать из разных регионов, чтобы не только вспомнить о подвиге солдат Великой Отечественной войны и "о ратных подвигах совместной истории", но и о том, в чем состоит для гражданина долг перед Отчизной, и о совместных планах "на день сегодняшний и на день завтрашний".
"Убежден, что та работа, которая обозначена, будет содержательной, а на выходе деятельность центра будет очень интересной", - подчеркнул он.
Ранее Мезенцев сообщил, что программа Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности и одна из программ по укреплению инфраструктуры региональной группировки войск России и Белоруссии, которые будут запущены в 2023 году, полностью подготовлены к утверждению.