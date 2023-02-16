Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в пятницу, 17 февраля, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

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Напомним, что встречу Путина и Лукашенко в Кремле анонсировали еще во вторник, 14 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрывал детали будущих переговоров между лидерами двух государств.

В последний раз два президента очно виделись 26-27 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Путин сообщил о том, что он поддерживает контакты с Лукашенко. Тем не менее, как уточнил российский лидер, «жизнь дает повод» затрагивать разные вопросы и проводить регулярные встречи.