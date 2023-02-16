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1 час назад

Лукашенко подтвердил встречу с Путиным

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в пятницу, 17 февраля, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что встречу Путина и Лукашенко в Кремле анонсировали еще во вторник, 14 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрывал детали будущих переговоров между лидерами двух государств.

В последний раз два президента очно виделись 26-27 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Путин сообщил о том, что он поддерживает контакты с Лукашенко. Тем не менее, как уточнил российский лидер, «жизнь дает повод» затрагивать разные вопросы и проводить регулярные встречи.

Также в начале февраля пресс-служба Лукашенко сообщала, что белорусский лидер провел с Путиным телефонные переговоры.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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