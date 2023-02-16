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1 час назад

Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом

Газета.Ruиещё 1

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, сообщается на сайте главы республики. По информации пресс-службы абхазского лидера, сама поездка стартовала еще 14 февраля.

Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом
Фото: Томас Тхайцук/РИА «Новости»Томас Тхайцук/РИА «Новости»

"14 февраля президент Республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, визит Бжании в Россию может занять от семи до десяти дней, поскольку именно столько зачастую занимают поездки абхазского президента. При этом в настоящее время неизвестно, планирует ли глава Абхазии в рамках своей поездки встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз Бжания посещал Москву еще летом 2022 года, а в конце осени принимал в Сухуме делегацию депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии назвал основным направлением внешней политики укрепление отношений с Россией.

Политика,Аслан Бжания,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Госдума,
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