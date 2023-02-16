Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом

Как отмечает РИА Новости, визит Бжании в Россию может занять от семи до десяти дней, поскольку именно столько зачастую занимают поездки абхазского президента. При этом в настоящее время неизвестно, планирует ли глава Абхазии в рамках своей поездки встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз Бжания посещал Москву еще летом 2022 года, а в конце осени принимал в Сухуме делегацию депутатов Госдумы.