Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, сообщается на сайте главы республики. По информации пресс-службы абхазского лидера, сама поездка стартовала еще 14 февраля.
"14 февраля президент Республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, визит Бжании в Россию может занять от семи до десяти дней, поскольку именно столько зачастую занимают поездки абхазского президента. При этом в настоящее время неизвестно, планирует ли глава Абхазии в рамках своей поездки встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз Бжания посещал Москву еще летом 2022 года, а в конце осени принимал в Сухуме делегацию депутатов Госдумы.
Ранее сообщалось, что президент Абхазии назвал основным направлением внешней политики укрепление отношений с Россией.