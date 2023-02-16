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48 минут назад

Путину направили доклад рабочей группы по спецоперации

Мария Иванова

Сенатор Андрей Турчак заявил, что президенту РФ Владимиру Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Путину направили доклад рабочей группы по спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доклад был подготовлен координационной парламентской группой.

21 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Парламентарии считают, что в своем обращении президент расскажет о поддержке участников спецоперации, оснащении армии, о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент сделает акцент на «текущей ситуации».

Перед посланием президент провел серию встреч с лидерами парламентских фракций в преддверии послания. Встречи прошли в закрытом режиме.

Политика,Андрей Турчак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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