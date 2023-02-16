Путину направили доклад рабочей группы по спецоперации

Сенатор Андрей Турчак заявил, что президенту РФ Владимиру Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

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Доклад был подготовлен координационной парламентской группой.

21 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Парламентарии считают, что в своем обращении президент расскажет о поддержке участников спецоперации, оснащении армии, о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент сделает акцент на «текущей ситуации».