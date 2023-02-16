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19 минут назад

Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Парламентская газетаиещё 1

Координационная парламентская группа по вопросам специальной военной операции направила доклад Президенту России Владимиру Путину, сообщил в своем Telegram-канале ее руководитель, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Рабочая группа была создана в конце 2022 года по распоряжению Путина. В ее состав вошли законодатели обеих палат парламента, включая депутатов всех фракций, а также представители оборонного ведомства, лидеры общественных движений и ведущие военные корреспонденты.

В задачи группы входит отслеживать обеспечение мобилизованных, получение ими и их семьями всех мер поддержки, а также решение сопутствующих вопросов. Кроме того, члены группы ведут информационную и разъяснительную работу по вопросам мобилизации, анализируют состояние дел в сфере патриотического воспитания и готовят предложения по производству продукции, необходимой для удовлетворения потребностей войск.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — написал Турчак.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы Николай Журавлев предложил обновить перечень военно-учетных специальностей. По его словам, в настоящее время есть потребность добавить в список новые востребованные направления для отдельных групп специалистов.

Политика,Николай Журавлев,Андрей Турчак,Владимир Путин,Совет Федерации,
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