Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Координационная парламентская группа по вопросам специальной военной операции направила доклад Президенту России Владимиру Путину, сообщил в своем Telegram-канале ее руководитель, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

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Рабочая группа была создана в конце 2022 года по распоряжению Путина. В ее состав вошли законодатели обеих палат парламента, включая депутатов всех фракций, а также представители оборонного ведомства, лидеры общественных движений и ведущие военные корреспонденты.

В задачи группы входит отслеживать обеспечение мобилизованных, получение ими и их семьями всех мер поддержки, а также решение сопутствующих вопросов. Кроме того, члены группы ведут информационную и разъяснительную работу по вопросам мобилизации, анализируют состояние дел в сфере патриотического воспитания и готовят предложения по производству продукции, необходимой для удовлетворения потребностей войск.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — написал Турчак.