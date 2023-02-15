Белый дом отказался сотрудничать с Россией в Арктике

Советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что в Белом доме не видят перспективы для будущего сотрудничества с Россией по вопросу Арктики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время семинара в аналитическом центре Уилсона, который был посвящён будущему освоения Арктики. При этом Шолле подчеркнул, что власти США признают важность России как арктической державы.

«Россия – важная держава в Арктике. Тем не менее наше с ней сотрудничество в регионе в обозримом будущем представляется невозможным», – сказал советник.

Шолле объяснил, что такая позиция Белого дома обоснована продолжающейся СВО. Как добавил советник, в Белом доме не надеятся на то, что Россия «изменит своё поведение» в обозримом будущем.