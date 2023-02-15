В Госдуме призвали не ждать «волнующих решений» после послания Путина

На заседание Думы 22 февраля, которое пройдет после послания президента Федеральному собранию, вряд ли будут вынесены важные решения в военной области. Об этом РБК сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

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«Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что ждать объявления крупных решений по военной операции на Украине не стоит.

Парламентарий также отметил, что заседание 22 февраля — плановое, и повестка заседания уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы.

В системе обеспечения законодательной деятельности заседание Госдумы намечено на 12 часов 22 февраля. При этом в Совете Федерации сообщили о внеплановом заседании верхней палаты парламента.