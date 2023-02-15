В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
50 минут назад

Путин высказался о цифровом паспорте

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин высказался о цифровом паспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также глава государства одобрил срок подготовки документа. Ожидается, что цифровое удостоверение личности на смартфонах будет разработано уже к маю 2023 года.

«Чем быстрее, тем лучше», — высказался о новом виде документа глава государства.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев добавил, что технология уже согласована с ФСБ, признана безопасной и готова к внедрению.

В начале 2023 года власти планировали начать выдачу электронных паспортов в трех регионах России — Москве, Московской области и Татарстане. 10 июня 2022 года журнал Forbes сообщал о заморозке проекта цифровых паспортов в России из-за ситуации вокруг Украины. Источник издания рассказал, что решение о заморозке проекта приняли «по финансовым причинам».

Политика,Максут Шадаев,Владимир Путин,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители