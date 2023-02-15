Путин высказался о цифровом паспорте

Президент России Владимир Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.
Также глава государства одобрил срок подготовки документа. Ожидается, что цифровое удостоверение личности на смартфонах будет разработано уже к маю 2023 года.
«Чем быстрее, тем лучше», — высказался о новом виде документа глава государства.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев добавил, что технология уже согласована с ФСБ, признана безопасной и готова к внедрению.
В начале 2023 года власти планировали начать выдачу электронных паспортов в трех регионах России — Москве, Московской области и Татарстане. 10 июня 2022 года журнал Forbes сообщал о заморозке проекта цифровых паспортов в России из-за ситуации вокруг Украины. Источник издания рассказал, что решение о заморозке проекта приняли «по финансовым причинам».