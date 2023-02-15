Лавров рассказал, как случайно поступил на дипломата

Мне ребята-приятели, которые хотели поступать в МГИМО, сказали, почему бы тебе не попробовать с нами. В МГИМО экзамены начинались на месяц раньше — первого июля. У меня была серебряная медаль. Поэтому нужно было сдавать два экзамена — первого и третьего июля. Я их сдал, поступил. Потом через несколько дней собрались нашим новым курсом на стройку Останкинского телецентра. У нас сложилась такая компания, что я решил не испытывать судьбу и остаться на этой стезе. Нисколько не жалею, — сказал Лавров.