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58 минут назад

Лавров рассказал, как случайно поступил на дипломата

News.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что не планировал учиться на дипломата, об этом он рассказал в рамках акции «Ёлка желаний». По его словам, в школе ему нравились физика и математика, поэтому он планировали поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ) или в Московский физико-технический институт (МФТИ). Однако друзья Лаврова уговорили его сдать экзамены в МГИМО, которые проходили на месяц раньше. Министр отметил, что экзамены прошли успешно и он решил остаться в МГИМО. Он добавил, что не жалеет о своем выборе.

Лавров рассказал, как случайно поступил на дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мне ребята-приятели, которые хотели поступать в МГИМО, сказали, почему бы тебе не попробовать с нами. В МГИМО экзамены начинались на месяц раньше — первого июля. У меня была серебряная медаль. Поэтому нужно было сдавать два экзамена — первого и третьего июля. Я их сдал, поступил. Потом через несколько дней собрались нашим новым курсом на стройку Останкинского телецентра. У нас сложилась такая компания, что я решил не испытывать судьбу и остаться на этой стезе. Нисколько не жалею, — сказал Лавров.

14 февраля стало известно, что всех выпускников Московского государственного института международных отношений уволили из Министерства иностранных дел Польши в рамках декоммунизации. Как заявил глава ведомства Збигнев Рау, МГИМО был «частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».

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Министр уточнил, что выпускников МГИМО уже два месяца нет среди сотрудников МИД Польши. Сколько именно человек пришлось уволить, он не сообщил.

Политика,Збигнев Рау,Сергей Лавров,МИД России,МИФИ,МГИМО,
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