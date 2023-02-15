Путин обратил внимание на очереди в поликлиниках

Проблема очередей в российских поликлиниках пока еще не изжита полностью. На этот вопрос обратил внимание президент России Владимир Путин во время видеосовещания, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов страны. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

При этом глава государства отметил, что планы по развитию сферы здравоохранения в России большие и, несмотря на различные проблемы и препятствия, они будут реализованы досрочно.