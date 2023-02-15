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1 час назад

Путин обратил внимание на очереди в поликлиниках

Lenta.ru

Проблема очередей в российских поликлиниках пока еще не изжита полностью. На этот вопрос обратил внимание президент России Владимир Путин во время видеосовещания, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов страны. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

Путин обратил внимание на очереди в поликлиниках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом глава государства отметил, что планы по развитию сферы здравоохранения в России большие и, несмотря на различные проблемы и препятствия, они будут реализованы досрочно.

«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов», — добавил президент.

Политика,Владимир Путин,
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