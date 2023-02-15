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9 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о длительности послания Путина Федеральному собранию

Lenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал формальностью то, что телеканалы отвели час на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле высказались о длительности послания Путина
Фото: ТАСС ТАСС

«Это формальность», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему телеканалы заложили час эфира на выступление российского лидера.

Ранее сообщалось о том, что послание Путина покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. При этом в сетке вещания Первого канала, «России 1» и НТВ указано, что выступление главы государства будет длиться один час, после чего в 13:00 начнется трансляция других программ.

На послание Путина не позовут журналистов из недружественных стран

Перед этим стало известно, что в послании Федеральному собранию будет сделан акцент на спецоперации на Украине. Также ожидается, что российский лидер затронет вопросы экономики и социальной сферы. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в 2021 году. В 2022 году выступление не состоялось из-за напряженного графика у главы государства.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Первый канал,
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