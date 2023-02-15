В Кремле высказались о длительности послания Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал формальностью то, что телеканалы отвели час на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС.
«Это формальность», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему телеканалы заложили час эфира на выступление российского лидера.
Ранее сообщалось о том, что послание Путина покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. При этом в сетке вещания Первого канала, «России 1» и НТВ указано, что выступление главы государства будет длиться один час, после чего в 13:00 начнется трансляция других программ.
Перед этим стало известно, что в послании Федеральному собранию будет сделан акцент на спецоперации на Украине. Также ожидается, что российский лидер затронет вопросы экономики и социальной сферы. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.
Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в 2021 году. В 2022 году выступление не состоялось из-за напряженного графика у главы государства.