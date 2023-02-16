Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»

— Вероятно, особое раздражение властей вызвало то, что он занимался организацией «Бессмертного полка» в Эстонии. Это и стало главной причиной случившегося. Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в «демократической» Эстонии, — заявила дипломат в Telegram-канале.