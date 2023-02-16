В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
22 минуты назад

Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»

Вечерняя Москваиещё 2

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о высылке организатора акции «Бессмертный полк» в Эстонии Сергея Чаулина. Она связала эти действия с русофобским курсом властей республики.

Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»
Фото: МИД РФМИД РФ

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора «Бессмертного полка» в стране Чаулина и выслал его из республики.

— Вероятно, особое раздражение властей вызвало то, что он занимался организацией «Бессмертного полка» в Эстонии. Это и стало главной причиной случившегося. Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в «демократической» Эстонии, — заявила дипломат в Telegram-канале.

Она добавила, что националисты в Эстонии много лет «насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, которая направлена на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников».

7 февраля лидер Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла балтийской республики в РФ Маргуса Лайдре.

Политика,Маргус Лайдре,Алар Карис,Сергей Чаулин,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители