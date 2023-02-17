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1 час назад

В Совфеде назвали главную причину всех бед Польши

Газета.Ruиещё 2

В Польше наблюдается сдвиг общественного мнения касательно вовлеченности государства в конфликт на Украине, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В Совфеде назвали главную причину всех бед Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале он отметил, что большинство поляков против втягивания страны в противостояние.

"Польские журналисты предлагают украинцам, прибывшим в Польшу, отправляться обратно Правительство не прислушивается к этим настроениям, но именно польская элита, одержимая историческими и геополитическими комплексами, всегда была главной причиной всех бед Польши", - написал Пушков.

Как указал сенатор, по информации польских СМИ, около 61% жителей Польши выступают против дальнейшего вовлечения государства в украинский конфликт. Он также добавил, что сдвиг в общественных настроениях граждан республики налицо.

Ранее СМИ сообщили, что поляки все меньше хотят принимать в своей стране беженцев с Украины.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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