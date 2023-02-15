Сведения об СВО для Путина и маткапитал уехавших за границу: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 15 февраля, ответил на вопросы журналистов об информировании Путина о СВО и идее отказывать в маткапитале тем, кто уезжает на роды за границу. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин получает информацию об СВО онлайн

Видео дня

Президента РФ Владимира Путина в дистанционном формате детально информируют о происходящем в зоне спецоперации. Об этом заявил Дмитрий Песков, передают «Известия».

Это был ответ официального представителя Кремля на вопрос, осведомлен ли президент об атаке ВСУ группы медиков под Угледаром.

«В целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», — подчеркнул Песков.

О том, что вооруженными силами Украины была атакована группа медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

СМИ недружественных стран на послании Путина

Песков заявил, что на послание главы государства Федеральному собранию будут аккредитовывать только СМИ из дружественных государств, передают «Известия». Он подчеркнул, что у медиа из недружественных России стран будет возможность донести информацию, наблюдая за трансляцией по одному из каналов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному Собранию 21 февраля. Обращение Путина к Федеральному собранию состоится в Гостином дворе. Как заявлял Песков, Путин в ходе выступления сфокусируется на спецоперации, экономике и социальной сфере.

Маткапитал уехавших на роды за границу

Песков заявил, что Кремль не затрагивает вопрос отказа в предоставлении материнского капитала россиянкам, которые уезжают на роды в другие страны, передает ТАСС.

«Нет, у нас нет такой дискуссии», - подчеркнул представитель Кремля.

С такой инициативой ранее выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Международный телефонный разговор Путина

Песков допустил проведение Владимиром Путиным международного телефонного разговора в среду, 15 февраля, передает РИА Новости.