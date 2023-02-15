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15 минут назад

Путин поставил «значимые задачи» перед МЧС

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин в своем сегодняшнем видеообращении к участникам коллегии МЧС поставил перед ведомством ряд задач, определив их как «важные и значимые». Видеообращение размещено на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что МЧС всегда было и остается «значимой, неотъемлемой составляющей системы обеспечения безопасности нашей страны», поэтому все поставки пожарной, спасательной и другой техники ведомству должны быть выполнены в соответствии с планом.

«Самое серьезное внимание следует обратить на экипировку и снаряжение пожарных и спасателей. Оно должно быть качественным и удобным, соответствовать всем современным требованиям и стандартам», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также указал на необходимость активизации работы по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также совершенствования системы гражданской обороны с учетом опыта, полученного на освобожденных территориях.

«Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание», - заявил он.

Также среди актуальных задач, стоящих перед ведомством, глава России назвал внедрение новых технологий, в том числе и переход на «цифру», а также предупреждение техногенных пожаров.

Ранее Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с гуманитарным грузом, предназначенным для помощи гражданам Турции, пострадавшим в результате землетрясения 6 февраля. Также российские спасатели работают в Турции на разборе завалов.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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