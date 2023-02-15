Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной для РФ информацией

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с предложением маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией. Об этом пишет РИА Новости.

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Сегодня первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров обратил внимание на необходимость отслеживать Telegram-каналы, которые были созданы после начала спецоперации на Украине, «маскируются под российские» и из которых россияне, особенно молодежь, часто черпает информацию.

Матвиенко поддержала это предложение, отметив его актуальность в нынешних условиях.

«Может быть как-то единым значком маркировать, как иноагенты?» - отметила она.