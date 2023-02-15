Матвиенко объяснила назначение внепланового заседания Совфеда

Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет запланированное на 1 марта заседание на 22 февраля, чтобы рассмотреть законы об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, о проведении дополнительного заседания речи не идет. Такое пояснение в среду дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, призвав не верить фейковой информации на этот счет.

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"Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой - до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", - сказала она сенаторам в ходе заседания палаты.

Матвиенко заметила, что в связи с этим в интернете возник "миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях", и выразила надежду, что фейки на этот счет теперь перестанут публиковаться.