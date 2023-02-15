В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
41 минуту назад

Матвиенко заявила, что Совфед сдвинул заседание с 1 марта на 22 февраля

ТАСС

Совет Федерации по просьбе кабмина перенесет запланированное на 1 марта заседание на 22 февраля, чтобы рассмотреть законы об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, о проведении дополнительного заседания речи не идет. Такое пояснение в среду дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, призвав не верить фейковой информации на этот счет.

Матвиенко объяснила назначение внепланового заседания Совфеда
Фото: ТАССТАСС

"Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой - до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", - сказала она сенаторам в ходе заседания палаты.

Матвиенко заметила, что в связи с этим в интернете возник "миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях", и выразила надежду, что фейки на этот счет теперь перестанут публиковаться.

Сенатор раскрыл причину внепланового заседания Совфеда

Ранее глава комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС о том, что сенаторы соберутся на внеплановое заседание 22 февраля для одобрения законов, которые, как предполагается, должны вступить в силу 1 марта. Он добавил, что речь идет, в частности, о законодательных изменениях, связанных с вхождением в состав РФ новых регионов, а также о корректировке налогового законодательства. По словам вице-спикера СФ Николая Журавлева, одним из законов предусмотрено введение нового инструмента - специальных казначейских кредитов для регионов.

Политика,Николай Журавлев,Вячеслав Тимченко,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители