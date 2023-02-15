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18 минут назад

Захарова отреагировала на увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши - грубое нарушение прав человека, похожее на средневековую инквизицию. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Захарова отреагировала на увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова отметила, что инквизиция в том числе боролась и с образованием. Представитель МИД напомнила, что именно в Центральной Европе сжигали на кострах людей, которые рассказывали о научных открытиях.

«Это предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных [государств] делали. Можно ли отменить образование? Они его и отменяли. Они ставили идеологию выше не только реальности, но и познания», - подчеркнула она.

Захарова заявила, что в Польше это «проходили неоднократно».

По ее словам, если сотрудники польского МИД действительно нарушали законы, им должны предъявить конкретные обвинения.

«Если этого нет, если людей только по одному признаку, без законодательной базы лишают работы, обвиняют, сегрегируют, - это политическая чистка», - заключила она.

14 февраля стало известно, что из МИД Польши уволили всех дипломатов-выпускников МГИМО. Глава ведомства Збигнев Рау заявил, что они не работают в министерстве уже два месяца.

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович еще в 2018 году говорил, что на руководящих должностях не осталось тех, кто работал в «коммунистических ведомствах» или был выпускником МГИМО.

Политика,Збигнев Рау,Яцек Чапутович,Мария Захарова,МИД России,МГИМО,
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